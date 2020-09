Krisenteams an Schulen

In der Schultasche ein Fach für Mund-Nasen-Schutz zu reservieren, ist sicher nicht falsch. Noch einmal zu Unterschieden kann es kommen, wenn im Hort andere Regeln gelten. Stefan Pirc, Direktor der VS Goethe in Linz, sagt dazu: „Im Hort gilt eine Maskenpflicht, daher werde ich empfehlen, dass die Schüler auch bei grüner Ampel Maske in den Schulgängen tragen.“ Er hat sein internes Krisenteam schon fertig gestellt: „Es kommt aus dem Kollegium und hat die Aufgabe, Informationen über die Regeln an die anderen Lehrer und Schüler heranzutragen. Auch wenn etwas zu plakatieren ist, hilft es mit.“ An jeder Schule muss es übrigens so ein Krisenteam geben.