Unterschiedliche Positionen zum Wahlrecht

Seitenhiebe auf die politische Konkurrenz gab es bei der Präsentation des grünen Programms kaum. Allerdings positionieren sich die Grünen in einem Punkt klar anders als etwa der SPÖ-Chef, Bürgermeister Michael Ludwig. Dieser hatte am Dienstag in der „ZiB2“ befunden, dass weiterhin nur Staatsbürger das Wahlrecht auf Landesebene haben sollten. Klubchef David Ellensohn sprach sich am Mittwoch hingegen dafür aus, all jenen, die schon fünf Jahre in Wien leben, dieses zuzuerkennen.