Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch. Viele Nutzer stehen Fünf-Sterne-Bewertungen auf Amazon deswegen skeptisch gegenüber. Oftmals zu recht: Erst in der Vorwoche löschte der Online-Händler in Großbritannien 20.000 gefälschte Rezensionen mit Bestnoten. Der „Krieg der Sterne“ tobt daher immer öfter woanders - am unteren Ende der Bewertungsskala.