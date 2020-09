Boris (5) ist sehr unsicher und braucht lange, um Vertrauen zu Menschen zu fassen. Der American Staffordshire Terrier-Mischlingsrüde sucht souveräne Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm Halt und Sicherheit geben. Boris kann nur mit vorab telefonisch geführtem Vergabegespräch und Terminvereinbarung kennengelernt werden. Bitte wenden Sie sich direkt an die Hundevergabe unter 01/7341102-115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at