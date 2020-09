In seinem Brief an das Friedensnobelpreiskommitee führte Tybring-Gjedde aus, dass andere Nahost-Länder dem Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate folgen könnten: „Dieser Vertrag könnte die Wende im Nahost-Konflikt bedeuten.“ Der norwegische Politiker meinte außerdem, dass Trump der erste US-Präsident seit 39 Jahren sei, der sein Land nicht in bewaffnete Konflikte gestürzt habe.