Treffen mit Koeman am Montag

Am Montag traf Koeman den sechsfachen Weltfußballer. Laut der katalanischen Tageszeitung „El Mundo Deportivo“ lief das Treffen sehr freundlich ab. Koeman soll dem 33-Jährigen gesagt haben, dass er sehr glücklich ist, Messi zurückzuhaben. Er warnte ihn aber auch: Er will nur Spieler, die alles für Barca geben. Messi versprach ihm das und dass er zu seiner alten Form zurückkehren wird.