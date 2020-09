Der an Covid-19 erkrankte italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi, der seit Donnerstag vergangener Woche in einem Mailänder Krankenhaus liegt, hat das Coronavirus als „höllische Krankheit“ bezeichnet. „Ich kämpfe, um von dieser Krankheit, die sehr schlimm ist, zu genesen“, sagte der 83-Jährige in einem Telefonat mit Anhängern seiner Partei Forza Italia am Dienstagabend.