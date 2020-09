Gericht hört Streitparteien Ende September an

Epic Games hat sich noch nicht zu Apples Gegenklage geäußert, wird dies aber wohl spätestens Ende des Monats tun müssen: Am 28. September ist eine gerichtliche Anhörung der Streitparteien geplant. Erst vor wenigen Tagen hatte Epic vor Gericht eine einstweilige Verfügung angestrebt, die Apple dazu zwingen soll, „Fortnite“ wieder im App Store anzubieten. Hintergrund ist ein Nutzerschwund, weil „Fortnite“ auf iOS-Geräten keine Updates mehr erhält und iPhone-Nutzer dadurch nicht an der kürzlich gestarteten neuen Season teilnehmen können.