Software-Adaptierung?

Mercedes nimmt die Schuld freilich auf sich. Allerdings räumt Shovlin im Podcast mit „formula1.com“ ein, dass der Vorfall leicht verhindert werden hätte können, wenn nur die Software ein wenig adaptiert würde. „Viele Informationen, die wir erhalten, werden von der Software registriert und automatisch an das Intercom weitergegeben. Wenn also ein Safety Car auf der Strecke ist, müsste eine Stimme ‘Safety Car‘ sagen. So kann einem die Information nicht verborgen bleiben, wenn man gerade nicht auf den Monitor schaut.“ Shovlin will also künftig einen deutlichen „Safety Car“-Ruf hören, um nicht zu verpassen, dass das Safety Car auf der Strecke ist. Genau das ist bei Mercedes am Sonntag aber offenbar passiert. Weswegen Lewis Hamilton der sicher geglaubte Sieg durch die Lappen ging.