Respekt vor dem neuen Semester

Er habe Respekt vor dem neuen Wintersemester und wie es stattfinden wird, so Bildungsminister Heinz Faßmann. „Es ist klar, dass die Pandemie noch in der Gesellschaft ist. Auch, wenn die Schule nicht so ein prominenter Ort dafür ist.“ In der Klassenrealität sei es sicher nicht immer möglich, den Abstand eines Babyelefanten einzuhalten. Aber generell müsse man dort vorsichtig sein, wo die Neuinfektionszahlen ganz offensichtlich hoch sind, und man könne dort beruhigter sein, wo es seit sieben Tagen keine Neuinfektionen gibt.