Während die meisten Mitglieder der königlichen Familie nach dem „Megxit“ gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben, scheint Prinz Philip für das Verhalten seines Enkels nur wenig Verständnis zu haben. Wie in der Biografie „Prince Philip Revealed“, die am 1. Oktober erscheint, nun von Royal-Expertin Ingrid Seward enthüllt wird, ist der Prinzgemahl, der seit mehr als 70 Jahren an der Seite von Queen Elizabeth der Krone dient, mehr als erschüttert über das rücksichtslose Verhalten seines Enkelsohnes.