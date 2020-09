In Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ist am Dienstag ein autistisches Kind durch Polizeischüsse an der Schulter, dem Knöchel, im Darm und an der Harnblase schwer verletzt worden. Nach Angaben seiner Mutter hatte der unter Trennungsängsten leidende Linden Cameron (13) einen Wutanfall bekommen, als sie nach einjähriger Auszeit erstmals wieder zur Arbeit gehen musste. Sie habe daraufhin den Notruf angerufen, damit ihr Sohn ins Krankenhaus gebracht werde.