„Wir haben die Coronazeit gut genützt, um Verbesserungen in unserer Gemeinde durchzuführen. Gerade der Lockdown hat uns gezeigt, dass die Lebensqualität wichtig ist“, betont Bürgermeister Josef Ofner. Deshalb wurden Investitionen in die Infrastruktur und Feuerwehren getätigt sowie Straßensanierungen durchgeführt. So wurde der Bauabschnitt Zosen II fertiggestellt (Kosten: 580.000 €). Der Bauabschnitt III ist für das kommende Jahr vorgesehen. Als nächstes wird die Sanierung der Straße Lölling-Sonnseite in Angriff genommen. Dort wird ein Investitionsvolumen von 400.000 Euro angenommen.