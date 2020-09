In Klagenfurt wurde die Abschaffung des Stadtzuschlages für Inhaber von zeitbezogenen Tickets, wie beispielsweise Monats- oder Wochenkarten, bereits im Vorjahr veranlasst. Ab 14. September gelten auch in Villach die Verbund-Tickets für alle Stadtbusse. „Ein Umsteigen auf Öffis wirkt sich positiv auf den Umwelt- und Klimaschutz aus. Um für gute Verbindungen zu sorgen, haben wir der Stadt Villach einen Zuschuss von 1,4 Millionen Euro gewährt“, so Schuschnig.