Ob es der Personalberaterin, die derzeit die Landespartei managt, gelingen wird, in der Gemeindepolitik Fuß zu fassen, werden schon die nächsten Monate zeigen. Einfach wird es für die 36-Jährige jedenfalls nicht. Schließlich zählt Wolfsberg zu den mächtigsten Hochburgen der SP in Kärnten. Theuermann will ihr Team im November präsentieren: „Bis dahin werde ich mich mit den Anliegen der Wolfsberger befassen.“