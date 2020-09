Dominic Thiem wird heute wieder zum Nachtschwärmer. Österreichs Tennis-Star spielt bei den US Open in der Nacht auf Donnerstag um den Einzug ins Halbfinale. Wie schon in seiner Drittrunden-Partie gegen Marin Cilic ist Thiem in der Nightsession gefordert. Er bestreitet sein Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur am Mittwoch als zweite Partie nach 19.00 Uhr Ortszeit (Donnerstag 1.00 Uhr MESZ) im Arthur Ashe Stadium. krone.at tickert, wie gewohnt, live.