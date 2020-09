Ein nicht alltägliches Bild bot sich Lenkern und Passanten am Wochenende in der Klagenfurter Innenstadt. Am Neuen Platz blitzte ein einsamer Fahrrad-Polizist Autos in der Begegnungszone. Wie die Polizei mitteilt, halten dort nur wenige Lenker das 20 km/h-Limit ein.