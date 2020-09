Diözese beharrt weiter auf Linie

„Es wurde alles richtig gemacht“, betont Sprecher Kurt Sonneck von der Erzdiözese Salzburg zum Jungschar-Cluster in Großarl. Die Verantwortlichen hätten entgegen aller Kritik rechtzeitig gehandelt. 16 Personen sind seit dem Jugendlager, das am Sonntag in einer Selbstversorgergerunterkunft in Großarl begonnen hatte, in Quarantäne. Auf weitere Veranstaltungen der Jungschar wirke sich der aktuelle Cluster jedoch nicht aus. „Jungschar-Gruppentreffen wird es natürlich weiterhin geben“, beruhigt Sonneck. Mit Stand Dienstag Nachmittag wurden im ganzen Bundesland 13 Menschen positiv getestet. Salzburgweit haben sich bisher 1738 Menschen mit Covid-19 infiziert.