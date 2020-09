Großartiger Andreas Vojta! Bei der Golden Spike, einem zur World Athletics Continental Tour Gold zählenden Meeting, pulverisierte er in Ostrava als Sechster über 5000 m in 13:24,03 Minuten seine persönliche Bestzeit. Der von Wilhelm Lilge trainierte Athlet rückte damit in der „ewigen“ österreichischen Bestenliste vom neunten schon auf den vierten Platz vor. „Es war ein perfektes Rennen für mich“, strahlte Vojta. An der Spitze setzte sich Jakob Kiplimo (Uganda) in 12:48,63 in einem tollen Finish gegen Selemon Barega (Äth/12:49,08) durch.