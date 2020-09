Mit seinem Musikkabarett – gemeinsam mit Otto Jaus – füllt er die großen Hallen und sorgt für Hits am laufenden Band. Jetzt hat Paul Pizzera den Lockdown genützt und ein Buch geschrieben. Obwohl er auch hier auf seine bewährten Waffen setzt, klingen ernste Themen an. Denn in „Der Hippokratische Neid“ geht es um psychische Probleme. Und die Unfähigkeit der meisten Menschen, sich diese einzugestehen. „Wer zum Therapeuten geht, ist deppert! Ich sag Ihnen was: Wer nicht hingeht, ist noch viel depperter“, sagt Pizzera über seinen 180 Seiten langen Appell, die psychische Gesundheit ernst zu nehmen.