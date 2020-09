Die 77-jährige Radfahrerin war am Dienstag gegen 9.45 Uhr auf der Gemeindestraße „Beda-Weber-Gasse“ in Lienz von Osten kommend in Richtung Pfarrbrücke unterwegs, als plötzlich laut Zeugin ein hellbrauner Mischlingshund die Fahrbahn querte. Vermutlich aufgrund eines abrupten Bremsmanövers, um nicht mit dem Hund zu kollidieren, kam die Frau zu Sturz und blieb zunächst bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Die Zeugin und weitere Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Im Zuge der Erstversorgung erlangte die Frau wieder das Bewusstsein, konnte sich aber nicht mehr an den Unfallhergang oder die Unfallursache erinnern. In weiterer Folge wurde die Verunfallte von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und stationär aufgenommen. Aufgrund des bisher noch nicht geklärten Unfallherganges ersucht die Polizeiinspektion Lienz um mögliche weitere Zeugenauskünfte unter der Telefonnummer 059133/7230.