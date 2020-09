Als Katze „Minki“ im Februar 2019 aus St. Donat in Kärnten spurlos verschwand, war Familie Anderwald sehr traurig. Aber die Hoffnung lebte. Und als Jennifer Anderwald im Juli 2020 die Tierecke der Kronen Zeitung las, traute sie ihren Augen nicht. Sie erkannte dort ihre „Minki“, die am Flughafen in Klagenfurt zugelaufen war.