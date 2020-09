Pro-Kopf-Totenzahl höher als in anderen Ländern Nordeuropas

In Schweden sind bisher mehr als 5800 Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Pro-Kopf-Totenzahl liegt damit deutlich höher als in anderen nordeuropäischen Ländern. Statistisch gesehen starben in Schweden in der ersten Hälfte des Jahres so viele Menschen wie seit 150 Jahren nicht.