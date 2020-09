Finanzielle Zuwendungen

Wie aber fördert man Kongresse? Steiner: „Wir haben das ja schon bisher in den schwachen Monaten Jänner, Februar und November getan. Da bekommen die Veranstalter ein paar Euro pro Nächtigung. Das könnte man ausbauen, etwa auch durch Förderungen für umweltgerechte Anreise, also etwa mit der Bahn“, wirft Steiner ein paar Ideen in die auf Ebene der Bundeswirtschaftskammer (Präsident Harald Mahrer) gerade beginnende Debatte.



Dauerhaftes Minus

Während es in touristischen Hotspots am Land eher kurzfristige Durchhänger gab und die Buchungslage für den Herbst wieder gut ist, stecken dieauf Geschäftsreisende und Kongressteilnehmer angewiesenen Stadthotels dauerhaftin der Corona-Krise. Bis jetzt hat sich bei den Nächtigungen - nach einem recht guten Start ins Jahr 2020 - in Linz ein Minus von 50 Prozent aufgebaut, das wahrscheinlich auch in der Jahresbilanz stehen wird. Wien (minus 80 Prozent) und Salzburg (minus 70%) erwischte es noch härter.