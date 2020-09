Ein Hauch von NHL wehte gestern beim 99ers-Training übers Liebenauer Eis! Der aufgehende Eishockey-Stern Marco Rossi, halb Vorarlberger, halb Steirer, der letzte Saison bei den Ottawa 67ers die „Ontario Hockey League“ mit 120 Punkten „zerschossen“ hatte und zum besten Spieler der Liga gewählt wurde, trainierte auf Vermittlung des gemeinsamen Sponsors Karl Moser bei Doug Mason mit. Am 9. Oktober wird der 18-Jährige in der besten Eishockey-Liga der Welt in Runde eins (in den Rankings pendelt er zwischen Platz vier und zehn) gedraftet - das gelang zuvor nur Thomas Vanek!