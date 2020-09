Dennis Novak startet gegen Maximilian Marterer in den Einzelbewerb des Tennisturniers Generali Open in Kitzbühel. Österreichs Nummer zwei trifft am Mittwoch in der 3. Partie nach 10:30 Uhr auf den deutschen Qualifikanten, der sich gegen den Weißrussen Egor Gerasimow mit 6:4, 6:4 durchgesetzt hat.