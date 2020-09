Die weißrussischen Behörden haben einem Augenzeugen zufolge versucht, die verschwundene Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa gewaltsam in die Ukraine abzuschieben. Kolesnikowa sei „auf den Rücksitz eines Autos gezwungen“ worden, berichtete der weißrussische Aktivist Anton Rodnenkow am Dienstag in Kiew. Er war bei dem Vorfall an der weißrussisch-ukrainischen Grenze anwesend.