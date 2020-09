„Sie hat mich geschlagen, kalt geduscht und gesagt, dass ich schuld am Tod meiner Mutter bin“ – diesen und anderen Vorwürfen ihrer einstigen Pflegetochter (18) musste sich am Dienstag eine 52-jährige Steirerin im Landesgericht Graz stellen. Sie soll die junge Frau in ihrer Obhut jahrelang schwer misshandelt haben.