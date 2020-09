Das Gesichtserkennungssystem des Innenministeriums wurde Anfang August in den Regelbetrieb überführt. Laut BMI-Sprecher Harald Sörös wurde das System bisher 581 Mal in Anspruch genommen und hat bereits 83 Verdächtige identifiziert. Aber es wird auch Kritik an der geplanten Maßnahme geübt. So kritisieren Thomas Loninger, Geschäftsführer der Datenschutz- und Bürgerrechts-NGO epicenter.works und Katharina Kucharowits, Sprecherin der SPÖ für Agenden im Bereich Netzpolitik das Vorgehen des Innenministeriums. Doch was sagen unsere Leser über die neue Methode der Kriminalitätsbekämpfung und was spricht dafür und was dagegen?