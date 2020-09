Am Dienstag hat - wie berichtet - der Hauptbewerb bei den 76. Generali Open in Kitzbühel begonnen. Zu Besuch war auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne), der den Veranstaltern Rosen streute: „Das Turnier in Kitzbühel kann ein Vorzeigemodell für andere Veranstaltungen sein!“