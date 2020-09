Die Kletterer stiegen Dienstagmittag am Wilden Kaiser in die Klettertour Clear Water (7+ UIAA), in der Südwand der Kopfkraxe, ein. Während der Erste der beiden Kletterer vorausstieg, wurde dieser vom zweiten Kletterer, einem 31-jährigen Österreicher, am Einstig der Tour gesichert. Als der Voraussteigende bereits an der zweiten Zwischensicherung war, warnte eine vorauskletternde Seilschaft die beiden vor einem Steinschlag.