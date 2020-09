Wolf in Bezirken Lienz und Kitzbühel bestätigt

Die Ergebnisse der genetischen Untersuchung jener Proben, die bei drei Schafsrissen zwischen 21. und 27. August 2020 auf der Leisacher Kofelalm im Gemeindegebiet von Leisach (Bezirk Lienz) genommen wurden, liegen vor. Es wurde dabei die DNA eines Wolfs aus der italienischen Population nachgewiesen. Zudem wurden die DNA-Proben der am 26. August 2020 gerissenen Ziegen im Gemeindegebiet von Kössen (Bezirk Kitzbühel) ausgewertet, welche ebenfalls einen Wolf als Verursacher bestätigen. Dieses Tier ist der dinarischen Population zuzurechnen. Ein Ergebnis zur Bestimmung des jeweiligen Individuums - Genotypisierung - liegt in beiden Fällen noch nicht vor.