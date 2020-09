„Wir konnten schon im Juli ein Plus von zwei Prozent bei den Übernachtungen einfahren“, freut sich Erich Neuhold. Und: „Für den August fehlen die fixen Zahlen noch - aber was wir an Rückmeldungen bekommen, klingt ausgesprochen vielversprechend. Trotz der katastrophalen Lage in Graz, wo die vor allem inländischen Urlauber keinesfalls die Businesskunden und Veranstaltungsgäste kompensieren konnten.“