- Um sich in die Situation der Jüngsten einzufühlen, sollten Erwachsene ab und zu einmal auf dem Gehsteig in die Knie gehen und die Welt mit Kinderaugen sehen. Bis zum Alter von etwa acht Jahren können sich Kinder nicht in andere Verkehrsteilnehmer hineinversetzen. Kinder erleben die Welt anders.