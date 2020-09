Perfekt durchgeplant

Apropos Partitur: Noten gibt es nur für das Orchester, für den Sänger Attila Csihar und den Drummer Paradis gibt es gesprochene Anleitungen: „Attila hat immer denselben Text, aber seine Melodien verändern sich von Aufführung zu Aufführung. Von mir bekommt er im Click-Track Anweisungen ins Ohr. Ich sage einfach, in welchem Takt er wie singen soll. Es gibt eine genaue Vorgabe, in welchem Gestus oder Klang das sein soll.“ Anweisungen klängen dann so: „Brüll da zwei Sekunden auf diesem Laut in dieser Höhenlage“, lacht Gander. Sowohl den Schlagzeuger als auch Csihar habe er beim Komponieren bereits im Kopf gehabt: „Ich kenne fast alle seine Aufnahmen“, so Gander über den ungarischen Sänger, der im Anschluss an Oozing Earth mit seiner Band Gravetemple auftritt. „Ich habe ihm gesagt: ‘Mach da solche Geräusche wie auf dieser Nummer auf dieser bestimmten Platte bei Sekunde 57.‘ Das hat wunderbar funktioniert.“