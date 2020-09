Mit „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ können Switch-Besitzer ab dem 20. November in der Zeit zurückreisen und 100 Jahre vor den Ereignissen aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ Link, Zelda und die Recken Hyrules in die Schlacht gegen finstere Mächte führen, um die Große Verheerung aufzuhalten und das Königreich Hyrule zu retten. Der alleine oder zu zweit spielbare Titel soll „actionreiches Gameplay mit den atemberaubenden Landschaften von ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild‘ zu einem neuen, aufregenden Erlebnis“ verbinden, wie Nintendo verspricht. Wir zeigen den ersten Trailer.