Auch Crash in Laussa

Ebenfalls in der Wiese landete eine 18-Jährige aus Laussa. Sie hatte am Montag in Maria Neustift die Kontrolle über ihren Wagen verloren, kam von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich zweimal und prallte gegen eine Hausmauer. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin (18) aus Großraming wurden von der Feuerwehr aus dem Auto befreit.