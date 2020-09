Lokalaugenschein auf Kreuzung

Der tragische Anlass brachte Bewegung in die Bemühungen der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land: Man traf sich, gestern, Dienstag, zu einem Lokalaugenschein. Dabei sagten der Leiter der Verkehrsabteilung Johann Gibitz sowie der Straßenmeister Paul Thalhammer kurzfristige Maßnahmen wie neue Stopptafeln und die Erneuerung der Bodenmarkierungen zu. Langfristig will man Fahrbahnteiler und Geschwindigkeitsbeschränkungen prüfen: „Wir versprechen, schnell zu handeln!“ so Gibitz. Die Anrainer sind froh, bleiben aber am Wunsch nach einem Fix-Radar dran.