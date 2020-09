„Durch diese Investitionen werden - und das ist für uns sehr wichtig - die bestehenden Arbeitsplätze nicht nur abgesichert, sondern unser Vertrieb wird in die Lage versetzt, neue Märkte zu erschließen“, so Vorstand Gerhard Eckhart am Dienstag. Konkret sollen 19 Millionen Euro in Anlagen und Maschinen fließen, 1,5 Millionen in die Digitalisierung und weitere fünf Millionen Euro in diverse Bereiche wie Forschung und Entwicklung.