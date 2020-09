Beweislage „erdrückend“

Danach begann der Staatsanwalt mit seinem ausführlichen Plädoyer. Er gestand den Beschuldigten gleich zu Beginn zu, dass fast alle „durch das Haftübel schon geläutert sind“, da sie einige Zeit in Untersuchungshaft waren. Beim ersten Prozess hatte sich der ganze Verein noch wesentlich kämpferischer gezeigt. Einige, so der Ankläger, seien aber „unverbesserlich“. Die „Ideologie besteht weiterhin, das Problem ist aktuell“. Die Beweislage sei „erdrückend", so der Staatsanwalt.