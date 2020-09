„Ja, das verletzt internationales Recht“, urteilt der zuständige nordirische Staatssekretär Brandon Lewis am Dienstag vor dem Parlament in London. Damit gibt die britische Regierung zu, dass eine von ihr geplante Änderung am Brexit-Abkommen nicht regelkonform ist. Die Briten wollen mit einem nationalen Gesetz zwei Kernvereinbarungen zu Nordirland im bestehenden Vertragswerk abändern.