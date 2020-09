Auch wenn die Aufführungen erst am 5. Juni 2021 beginnen, konnten die Verantwortlichen schon jetzt die Darsteller der über 70 Sprechrollen präsentieren. Und auch hier gibt es einige neue Gesichter. So wird neben dem bekannten Jesusdarsteller von 2016, Rupert Kugler, erstmals auch Andreas Schalling in dieser Rolle zu sehen sein. Der 27-jährige Sankt Margarethener wirkt seit seiner Kindheit bei den Passionsspielen im Römersteinbruch mit und die Rolle des Jesus war bereits ein lang gehegter Traum von ihm.