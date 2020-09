SPÖ will weg von „Hausübungsschule“

„Die Zahlen der OECD haben nicht viel Neues gebracht, die Corona-Krise hat jedoch die Herausforderungen an unseren Schulen in den Vordergrund gerückt. Allen voran das Problem, dass der Erfolg unserer Kinder und Jugendlichen noch immer zu sehr vom Einkommen und den Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern abhängig ist“, merkte SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid dazu am Dienstag in einer Aussendung an.