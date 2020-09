„Wir haben dort schon oft gezeltet. Doch das ist das erste Mal, dass das Wasser so plötzlich so hoch gestiegen ist“, erzählt die 29-jährige Jennifer E. aus Amstetten. Bei Schönwetter hatte sie mit ihrem Freund Thomas W. (32) aus Asten am Samstag ihr Zelt aufgeschlagen. Doch dann braute sich auf der Insel, die das Pärchen zu Fuß erreicht hatte, Ungemach zusammen.