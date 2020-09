Während die Zahl der Neuinfizierungen bundesweit in die Höhe schnellt, bleibt sie in Niederösterreich weiterhin stabil. Neben fünf Reiserückkehrern, die das Virus nach einem Türkei-Aufenthalt im Gepäck hatten, sorgten am Dienstag aber auch noch sechs neue Corona-Fälle in einer Baufirma im Bezirk Gänserndorf für Aufsehen.