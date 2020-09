Nach zweijährigem Rechtsstreit mit der Stadt Wien gibt es für das Donaukanal-Lokal „Adria“ ein endgültig positives Urteil vom Obersten Gerichtshof. Was die Stadt, in dem Fall das Ressort von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), da an Steuergeld ausgibt, um ein gut funktionierendes Lokal zu bekämpfen, bleibt höchst fragwürdig.