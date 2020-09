Die Folgen der Coronavirus-Pandemie kosten den europäischen Fußball alleine an Fernseh-Übertragungsgeldern aus dem Europacup mehr als eine halbe Milliarde Euro. Die UEFA zahle wegen der Unterbrechung von Champions League und Europa League 575 Millionen Euro an die übertragenden Sender zurück, sagte Andrea Agnelli, Vorsitzender der Europäischen Clubvereinigung ECA, am Dienstag. Und auch der Transfermarkt werde zwischen 20 und 30 Prozent einbrechen.