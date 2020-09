Die Elektro-Mobilität wird immer mehr zu einem zentralen Bestandteil eines ressourcenschonenden, urbanen und smarten Lebensstils. Auch deshalb haben die Stadtwerke Kufstein in den letzten zwei Jahren kräftig in ihr E-Carsharing- Angebot namens „Beecar“ investiert. Mittlerweile sind sie mit neun Standorten in Kufstein und je einem in Kössen und Niederndorf vertreten. Für die Festungsstadt bedeutet das, dass sie die erste österreichische Stadt ist, in der stationäres E-Carsharing flächendeckend verfügbar ist.