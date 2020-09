Darüber spricht gerade ganz Großbritannien: Ein emotionales Video zeigt den Moment, in dem der zuvor drei Tage vermisste Wanderer Harry Harvey (80) wieder mit seiner Familie vereint ist. Der Clip entstand ausgerechnet im Rahmen einer Pressekonferenz, die im „Tan Hill Inn“-Hotel in West Yorkshire stattfand, um den Vermissten endlich zu finden. Harvey war am Sonntag gegen 13.30 Uhr als abgängig gemeldet worden und verbrachte insgesamt drei Tage und Nächte im Freien, nachdem er während eines Hagelsturms von seinen Begleitern getrennt wurde.