Mehr als zwei Jahre war Boris Becker Trainer von Novak Djokovic - und der Deutsche hat dabei einige Ausraster des Serben miterlebt. Besonders ein Vorfall vor rund drei Jahren blieb dem dreimalige Wimbledon-Champion in Erinnerung. „Es war ein Vorfall mit Schlägerwurf bei den French Open 2016, als er versehentlich fast einen Linienrichter traf“, erinnert sich Becker in seiner Kolumne. „Wir haben danach darüber gesprochen. Ich sagte zu ihm, du kannst so viel schreien, wie du willst, deinen Schläger zerbrechen, aber keine Dinge werfen oder den Ball wegschlagen. Ich hatte Angst, dass so etwas passieren könnte."